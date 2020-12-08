Відома українська співачка Ані Лорак показала себе в суцільній шкірі і анонсувала новий тур по Росії
Зірка, яка вже давно перебралася в Росію, планує наступного року відправитися в новий тур. Як пише Politeka.net, про це вона повідомила у своєму Instagram. Серед запланованих пунктів призначення-безліч російських міст, а також кілька європейських.
На афіші Лорак позує в зухвалому образі. На ній цілісний костюм з коричневої шкіри з чорним поясом. Обтягуючий наряд підкреслює всі вигини фігури співачки, демонструючи її талію, яка на фото вийшла неприродно тонкою. Доповнюють образ красуні макіяж в нюдових тонах і завиті волосся.
"З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в новому році, улюблені мої глядачі!",- написала зірка.
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Шанувальники Лорак не змогли пройти повз такого поста.
"Ну коли ж ми побачимо в афішах міста України? Ми дуже сумуємо...", "Яка гарна Афіша! Дуже дуже сумуємо за концертами! Так радісно бачити графік туру", "нереальна красуня", "невдале фото, стегно ніби окремо від тіла", "Кароліна, у Вас красиві хвилясте волосся, не випрямляйте їх", "Думала Мадонна", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Лорак виступила на російському фестивалі «Пісня року» і показала кадри звідти.
Також співачка подякувала організаторам заходу.
На опублікованих кадрах ані постала в бежевому костюмі, який просто ідеально виділив її форми.
Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "З вашою п'ятою точкою...".
Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.
Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.