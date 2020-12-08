Відома українська співачка Ані Лорак показала себе в суцільній шкірі і анонсувала новий тур по Росії

Зірка, яка вже давно перебралася в Росію, планує наступного року відправитися в новий тур. Як пише Politeka.net, про це вона повідомила у своєму Instagram. Серед запланованих пунктів призначення-безліч російських міст, а також кілька європейських.

На афіші Лорак позує в зухвалому образі. На ній цілісний костюм з коричневої шкіри з чорним поясом. Обтягуючий наряд підкреслює всі вигини фігури співачки, демонструючи її талію, яка на фото вийшла неприродно тонкою. Доповнюють образ красуні макіяж в нюдових тонах і завиті волосся.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в новому році, улюблені мої глядачі!",- написала зірка.

Шанувальники Лорак не змогли пройти повз такого поста.

"Ну коли ж ми побачимо в афішах міста України? Ми дуже сумуємо...", "Яка гарна Афіша! Дуже дуже сумуємо за концертами! Так радісно бачити графік туру", "нереальна красуня", "невдале фото, стегно ніби окремо від тіла", "Кароліна, у Вас красиві хвилясте волосся, не випрямляйте їх", "Думала Мадонна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лорак виступила на російському фестивалі «Пісня року» і показала кадри звідти.

Також співачка подякувала організаторам заходу.



На опублікованих кадрах ані постала в бежевому костюмі, який просто ідеально виділив її форми.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "З вашою п'ятою точкою...".

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