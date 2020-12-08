Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про 20-річне відео

На фото Волочкова сидить в балетній пачці і пуантах. Волосся у Анастасії були зачесане назад, а образ балерина доповнила прикрасами. Зірка сиділа на підлозі і хвалилася худими ногами, які залишилися нічим не прикриті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Поділилася я архівним відео 20-ти річної давності в попередньому пості. Номером цим "акордеоніст" я дуже дорожу. Поділилася щиро, не закривши коментарі. Спасибі моїм шанувальникам за добрі відгуки. Спасибі і злостивцям за увагу до моєї долі. Це так здорово, коли є, що згадувати. І коли є зафіксовані відео факти творчих проектів. Я дуже щаслива людина, що займається улюбленою справою! Виконуючи його професійно. Я вірю, що я залишу слід в історії російського балету", - написала Анастасія.

В кінці тексту балерина додала:"Кому не подобається, не дивіться".

Повідомлялося, що російська балерина Анастасія Волочкова здивувала незвичайною позою.

"Оленка полетіла в Лондон, а я чекаю її повернення для монтажу нашого кліпу на мою пісню" Одна " цікавий образ, правда?",- поцікавилася балерина в підписі до знімка, але закрила коментарі для обговорень.

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