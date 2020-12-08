У новому році мають суттєво зрости зарплати українських лікарів

Таку заяву в ході брифінгу 8 грудня зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише «44.ua». За його словами, в бюджеті на 2021 рік затверджені нові зарплати медиків, які повинні бути значно вище.

Відзначається, що в умовах пандемії багато країн почали запрошувати до себе на роботу медичний персонал і лікарів. Щоб зупинити витік кадрів з України Верховній Раді запропонували підняти зарплати медпрацівникам.

У МОЗ пропонують підняти зарплати лікарям до 23 тисяч гривень, медичним сестрам – до 17 тисяч гривень, а молодшому медперсоналу – до 12 тисяч гривень.

Як відомо, з 1 вересня в Україні були введені доплати всім медичним працівникам. Планувалося доплачувати лікарям надбавки в розмірі 70% від окладу. А ось медсестрам і медичному персоналу доплачували 25-50% від мінімальної зарплати.

Раніше ми писали, що, незважаючи на карантин, в Україні продовжують зростати зарплати. Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні 2020 року середня зарплата в Україні перевищила 12 тисяч гривень. За місяць виплати зросли на 1,5%, а от порівняно з жовтнем 2019 року заробітні плати зросли на 13,5%.

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