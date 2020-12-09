У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли в Україні планують ввести локдаун

Голова МОЗ Максим Степанов в ефірі ТСН.Ранка заявив, що раніше 2 січня локдаун чекати не варто. Однак, на даний момент, уряд все ще працює над фінальною версією документа, в якій буде вказана точна дата і перелік обмежень на час локдауну.

За словами Степанова, зупиняти транспорт і авіасполучення не планують.

"Я думаю, що це буде не 2 січня", - заявив міністр, зазначивши, що локдаун повинен бути повним, а не напівбутафорським.

У МОЗ пояснили, що хочуть ввести локдаун саме в січні, тому що в цьому місяці крім тих, що заразилися китайським вірусом серйозно виросте захворюваність на грип та ГРВІ. Щоб уникнути завантаження медичної системи і хочуть ввести локдаун.

Відомо, що повний перелік карантинних обмежень представлять на засіданні Кабміну в середу, 9 грудня. Однак раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв у себе в Фейсбук, що, найімовірніше, в січні повністю заборонять проведення святкових концертів, дискотек і роботу нічних клубів. Крім цього, практично повністю обмежать роботу кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Роботу спортзалів і фітнес-центрів також, найімовірніше, обмежать.

Тим часом, станом на 9 грудня 2020 року в Україні вже більше 845 тисяч заразилися китайським вірусом. За останній день виявлено понад 12,5 тисяч нових випадків зараження.

Нагадаємо, що роздадуть по 8 тисяч гривень і пробачать борги, закони підписані: кому чекати грошей, а хто залишиться без допомоги.

Як повідомляла Politeka, тотальний локдаун в Україні: термінова заява Степанова про нові заборони, "у січні...".

Також Politeka писала, що різкий стрибок цін розорить українців, чим потрібно запасатися в грудні: "підвищаться ще на...".