Через Різдвяний тур Кейт Міддлтон і принцу Вільяму довелося спати в різних ліжках

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Як відомо, герцоги Кембриджські вирушили в традиційний різдвяний тур на королівському поїзді Єлизавети II.

Мета поїздки членів королівської сім'ї-висловити підтримку всім, хто працював під час пандемії, не покладаючи рук. У рамках туру Кейт і Вільям зустрічалися з волонтерами, вчителями та соцпрацівниками.

І це-перша офіційна поїздка Кейт Міддлтон на розкішному поїзді Єлизавети II.

За інформацією британських журналістів, через Різдвяний тур Кейт Міддлтон і принц Вільям не спали в обіймах, оскільки їм виділили окремі ліжка. Справа в тому, що в поїзді не передбачено двоспального місця.

Крім декількох спалень, у вагонах є кухня, душова кімната, вітальня зі столом на 12 персон, а також кімнати для персоналу, який обслуговує королівську сім'ю.

А для принца Вільяма це не перший раз, коли він катається на королівському поїзді. Вперше він сів у нього в дитинстві, потім в день похорону принцеси Діани, а наступного разу — перед тим, як йому виповнився 21 рік.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принцу Гаррі знайшли заміну.

Нещодавно закінчилася новорічна поїздка Вільяма і Кейт, і їх біля Віндзорського замку зустрічали члени королівської сім'ї.

Крім самого монарха, принцеси Анни і принца Чарльза з дружиною Каміллою, Вільяма і Кейт зустріли молодший син Єлизавети II принц Едвард і його дружина Софі.

Справа в тому, що Едвард і Софі дуже рідко з'являються на публіці, а їх участь в цьому заході може говорити про посилення їх позицій в королівській родині після втечі принца Гаррі і Меган Маркл з палацу. Ймовірно, що Єлизавета II знайшла заміну колишнім герцогам.

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