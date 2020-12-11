Багато артисток гарнішають з роками і стають тільки жіночніше і соковитіше

Як пише Politeka.net, таке можна сказати про багатьох зірок, які переступили 30-річний поріг і з симпатичних дівчат перетворилися в пристрасних жінок з сильною енергетикою.

Наприклад, 35-річна Даша Астаф'єва, яка неодноразово знімалася для чоловічих журналів, тільки зараз придбала жіночну красу, яка не має нічого спільного з вульгарністю. Навіть вельми відверті фото Даші сьогодні виглядають естетично.

"Тепер я бачив все", - пишуть шанувальники.

Пишногруда Надія Мейхер беручи участь в "Танцях з зірками" довела, що жінка до 40-ка років тільки розквітає. Мейхер дивувала не тільки підтягнутою фігурою і відмінною розтяжкою, але також дикою енергетикою і любов'ю до життя.

А ось Анна Седокова, якій днями виповниться 38 років, нещодавно знову вийшла заміж. Її обранцеві всього 28 років, але, схоже, парочку це абсолютно не бентежить. Анна володіє тією жіночою енергією, яка зводить чоловіків з розуму.

А Тіна Кароль до 35 років розцвіла як квітка. Її округлі форми і пишний бюст зводять з розуму шанувальників. До того ж, Тіна навчилася підкреслювати свої достоїнства пікантними нарядами. Варто відзначити, що особливо привабливо виглядає те, як Тіна кайфує сама від себе.

Нагадаємо, що Седокова показала дорослу красуню-дочку від відомого футболіста: "у свої 16 ти вже...".

Як повідомляла Politeka, елегантна Надія Мейхер пограла на таємних почуттях, розкривши піджак: "це взагалі законно?".

Також Politeka писала, що Астаф'єва без білизни розбурхала фантазії, приспустивши тонке шовкове платтячко: "пристрасть".