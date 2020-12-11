Погода в Україні 11 грудня приємно здивує частина громадян, від недавніх морозів не залишиться і сліду

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, українцям, які проживають на західній частині країни, сьогодні не пощастить більше всіх: невеликі плюси будуть супроводжуватися сильними дощами. Стовпчик термометра покаже від 2 до 7 градусів зі знаком «плюс». Вночі ж похолодає до 0 + 2 градусів за Цельсієм. Лише в Івано-Франківській та Чернівецькій області очікуються заморозки до -1 нижче нуля.

Північні регіони» відбудуться " хмарністю і денними від -1 до +2 за Цельсієм. Після заходу сонця синоптики прогнозують від +1 до -3 градусів.

У Києві та приміських населених пунктах розраховувати на сонце сьогодні явно не варто. Хмарність супроводжуватиметься денними -2 + 2 градусами. Ближче до вечора похолодає до 0-3 градусів морозу, але зате без дощів.

Центральні регіони України сьогодні також "затягнуть" Хмари. Синоптики з Укргідрометцентру прогнозують близько -1 + 4 градусів. Після заходу сонця стовпчик термометра опуститься до + 2-2 за Цельсієм.

На півдні сьогодні пройдуть локальні дощі, які торкнуться Одеську область. Інших чекають хмари й» комфортні " 3-6 зі знаком плюс. Вночі будуть заморозки до -1, але локально. У більшості областей очікується від 1 до 4 тепла.

Сонячно і без опадів сьогодні буде на східній частині країни. Тут повітря прогріється до -1+1 градуса. У нічний час доби українців тут випробують холодами: очікується від -5 до -8 морозу.

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