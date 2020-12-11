Українцям рано розслаблятися в умовах пандемії китайського вірусу

Про це попередив головний санлікар України Віктор Ляшко, пише ТСН.

За його словами, зараз в Україні немає аномального зростання простудних сезонних захворювань, а грип і грипоподібні захворювання циклічно циркулюють по всій планеті, але не виключено, що країну атакують нові віруси.

Віктор Ляшко

"Зараз ми не бачимо ні аномального зростання, тобто не відрізняється від попередніх років. Але й не бачимо, наприклад, меншої кількості випадків захворювання порівняно з попередніми роками", - попередив Ляшко у спілкуванні з журналістами.

Популярні новини зараз

Нова дружина Володимира Остапчука дала українкам урок у стилі Фреймут: "Ознака бідняків..."

Томна Дорофєєва ефектно зігнулася на камеру, позбавивши чоловіків спокою: «Чистий кайф»

"Холостячка" Ксенія Мішина віддала своє серце симпатичному брюнету, фото: "єдиний чоловік, який її гідний"

Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після крику відчаю опинився на лікарняному ліжку: "Спирт?"
Показати ще

Що стосується стабілізації ситуації з китайським вірусом, то це можливо, якщо населення і представники бізнесу будуть виконувати карантинні обмеження.

"Щодо нових вірусів, нам треба бути готовими. І вірусна хвороба показала, що відсутність готовності країн до реагування призводить до значного навантаження на систему охорони здоров'я, і на економіки країн. Тому, я думаю, що після пандемії вірусу кожна країна перегляне своє ставлення саме до готовності системи охорони здоров'я до реагування на невідомі потенційні збудники", - резюмував головний санлікар в інтерв'ю журналістам.

Про важку "вірусну" зиму попередив і голова МОЗ Максим Степанов. За його словами, цього року до китайського вірусу додадуться захворювання на грип.

"У нас будуть ще хворіти (китайським вірусом-ред.). У нас будуть спалахи. У нас буде досить важка зима. Про що я говорив ще в жовтні. Крім того, в кінці січня на початку лютого у нас додасться пік захворюваності на грип, а це додаткове навантаження на нашу медичну систему", – підкреслив Степанов на брифінгу.

степанов

Зазначимо, що за останню добу в Україні зареєстровано 13514 нових випадків зараження китайським вірусом.

Жертвами зарази за день стали 285 українців і це - "рекорд", починаючи з березня 2020 року.

Нагадавши, У МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні

Як повідомляла Politeka, Локдаун з 8 січня: українцям роз'яснили, що буде з громадським транспортом

Також Politeka писала, Локдаун з 8 січня, українців попередили, чи пустять їх в аптеки, магазини і ринки