Українцям рано розслаблятися в умовах пандемії китайського вірусу

Про це попередив головний санлікар України Віктор Ляшко, пише ТСН.

За його словами, зараз в Україні немає аномального зростання простудних сезонних захворювань, а грип і грипоподібні захворювання циклічно циркулюють по всій планеті, але не виключено, що країну атакують нові віруси.

"Зараз ми не бачимо ні аномального зростання, тобто не відрізняється від попередніх років. Але й не бачимо, наприклад, меншої кількості випадків захворювання порівняно з попередніми роками", - попередив Ляшко у спілкуванні з журналістами.

Що стосується стабілізації ситуації з китайським вірусом, то це можливо, якщо населення і представники бізнесу будуть виконувати карантинні обмеження.

"Щодо нових вірусів, нам треба бути готовими. І вірусна хвороба показала, що відсутність готовності країн до реагування призводить до значного навантаження на систему охорони здоров'я, і на економіки країн. Тому, я думаю, що після пандемії вірусу кожна країна перегляне своє ставлення саме до готовності системи охорони здоров'я до реагування на невідомі потенційні збудники", - резюмував головний санлікар в інтерв'ю журналістам.

Про важку "вірусну" зиму попередив і голова МОЗ Максим Степанов. За його словами, цього року до китайського вірусу додадуться захворювання на грип.

"У нас будуть ще хворіти (китайським вірусом-ред.). У нас будуть спалахи. У нас буде досить важка зима. Про що я говорив ще в жовтні. Крім того, в кінці січня на початку лютого у нас додасться пік захворюваності на грип, а це додаткове навантаження на нашу медичну систему", – підкреслив Степанов на брифінгу.

Зазначимо, що за останню добу в Україні зареєстровано 13514 нових випадків зараження китайським вірусом.

Жертвами зарази за день стали 285 українців і це - "рекорд", починаючи з березня 2020 року.

Нагадавши, У МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні

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