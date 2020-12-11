Меган Маркл в черговий раз заткнула за пояс Кейт Міддлтон

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Так, колишню герцогиню Меган Маркл визнали найпопулярнішим членом Британської королівської сім'ї.

Дослідження було проведено порталом OnBuy. За результатами, рейтинг Меган Маркл склав 14,5%.

Найцікавіше, що в черговому рейтингу Меган Маркл з маленьким розривом обставила Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету II (14,4% і 14,3% відповідно).

У ТОП-5 також потрапили сини покійної принцеси Діани: у принца Гаррі рейтинг 14,2%, а у його старшого брата Вільяма - 13,8%.

За результатами дослідження порталу OnBuy, найнижчий рівень популярності виявився у принца Ендрю-8%.

У компанії підкреслили, що рейтинг популярності членів королівської сім'ї був складений після аналізу даних, які були отримані з рейтингів YouGov, пошукових запитів Google і Instagram, і визначив відсоток популярності для кожного члена королівської сім'ї.

Раніше ми вже розповідали, як Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Міддлтон.

Так, колишню герцогиню визнали найвпливовішою королівською особою з питань макіяжу.

Таким питанням, Меган Маркл в черговий раз вдалося заткнути за пояс свою суперницю Кейт Міддлтон. Цікаво, що навіть Втеча з палацу і переїзд в США істотно не вплинули на популярність герцогині Сассекської.

Нагадавши, Меган Маркл жорстко "притиснула" принца Гаррі

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