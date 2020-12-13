Настя Івлєєва, Анастасія Волочкова, Ольга Бузова та інші зірки порадували новорічними образами

На першому фото здалася Анастасія Волочкова. На новому знімку балерина одягла костюм Снігуроньки з великим кокошником. Зірка стояла у великій кімнаті, дивуючи ефектним чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото показала себе Ольга Бузова. Зірка відображена в шапці-вушанці і рукавицях з білим хутром. При цьому плечі співачки абсолютно голі. Красуня позувала серед дерев і снігу.

Закриває трійку Леся Нікітюк. зірка відображена в червоній шубі Снігуроньки і чорному лижному костюмі, а також новорічній шапочці з білим помпоном. Зверху на шапочці надіті спеціальні лижні окуляри.

На четвертому кадрі позувала MARUV. На опублікованому ролику зірка постає в образі «новорічного подарунка», примірявши яскраво червоний боді і панчохи. Доповнювали образ красуні святковий капелюх і рукавички.

Закриває п'ятірку Настя Івлєєва. Зірка, яка останнім часом експериментує із зовнішністю, на цей раз постала рудою бестією, натягнувши відповідний перуку. Також дівчина влізла в крихітне червоне плаття з хутряною обробкою, за стилем нагадує костюм Снігуроньки. І на довершення всього прикрасила голову шапкою з помпоном.

Нагадаємо, Страсна Івлєєва з "Орла і Решки" присіла в одному міні, засвітивши зайве

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва з "Орла і решки", кардинально змінила зовнішність, благала про допомогу

А ще Politeka повідомляла, що сумна Івлєєва з "Орла і решки" зважилася на серйозні зміни в житті



