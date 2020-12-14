Не секрет, що знаменитості заробляють не тільки своїми талантами, але і зовнішністю, тому вони прагнуть бути ідеальними у всьому

Подивімось на красунь, які вирішили довести свої зуби до досконалості, пише Politeka.net.

Чарівна Ані Лорак завжди виглядала чудово, але вирішила, що її посмішка трохи не ідеальна. Тому красуня відбілила зуби, тому зараз сяє ще краще.

Співачка Світлана Лобода зараз знаходиться на піку своєї кар'єри. Красуня ретельно стежить за собою, її фігура, як і голлівудська посмішка виглядають заворожуюче.

Співачка Тіна Кароль відбілила зуби й з роками вони стали тільки краще. Красуня виглядає все яскравіше з кожним днем.

Колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка Анна Седокова зараз засліплює своїми білосніжними зубами, але так було не завжди. Правда, і в той час артистка була дуже чарівною.

Відбілила зуби і співачка Надя Дорофєєва, яка зараз вражає ідеальною і стильною зовнішністю.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль обожнює ефектні наряди, які підкреслюють її апетитні форми і спокусливі вигини. Шанувальники божеволіють, спостерігаючи, як артистка змінює один брендовий наряд на інший, демонструючи свою жіночну фігуру.

Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва сиділа в чорній міні-сукні в кріслі. Красуня перебувала біля курочки, яка стояла поруч на стільці. Волосся у Дорофєєвої було розпущеним, а образ красуня доповнила яскравим макіяжем.

"Добрий вечір. Гідний рік вже дуже скоро!",- написав адміністратор фан-групи.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.