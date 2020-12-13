Відома російська співачка Наташа Корольова, яка нібито втекла від Тарзана (Сергія Глушка) в Африку, зненацька похвалилася новим балконом на тлі зимового пейзажу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Корольової у соцмережі.
Так, співачка виклала у своєму акаунті відео про те, що засклила балкон, і тепер насолоджується теплом.
"Засклила літній балкон і кайфую! Як же стало затишно в зимову пору року!" - поділилась співачка.
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Вона почала рекламне відео із зимової пісеньки, а потім з чашкою чаю в руках розповіла, що на її балконі тепер тепло, а гарні зимові пейзажі при цьому нікуди не ділися, тому що таке скло є взагалі непомітним.
У коментарях співачку розкритикували за заробляння грошей на рекламі, а також нагадали, що нещодавно вона стверджувала, що нібито знаходиться в Африці для "перезавантаження".
"У вас же грошей немає!", "Прямо в Африці засклили?", "А Тарзана пускаєте додому, чи на дереві сидить мерзне?", "Мабуть, зовсім тяжко стало, пішла на рекламу. А як же Африка, Африка як без вас?","Хороша Наташа! І хороша без цього надутого жеребця... Вибачте за мою французьку", - пишуть в коментарях.
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