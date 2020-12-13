"Якщо б Сергій не був..."

Мережу облетів "соковитий" знімок співака Сергія Лазарєва і яскравої блондинки, яка припала до його широкого плеча

Як передає Politeka.net, у Instagram жарко обговорюють кадр, на якому 37-річний Лазарєв після чуток про таємний роман з артисткою Ані Лорак обіймає співачку Поліну Гагаріну.

Парочка засвітилася на одному із заходів: Сергій в стильному чорному костюмі, а Поліна в облягаючому платті з відкритою спиною і величезним бантом ззаду.

Гагаріна пригорнулася до співака, поклавши руку йому на груди, і пустотливо глянула в камеру. Той, у свою чергу, обійняв дівчину за талію. Судячи з усмішки артиста, йому сподобалася така увага блондинки.

"Сергій Лазарєв і Поліна Гагаріна 😍 красива могла б бути пара 🙄", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Якщо б Сергій не був ...💙😔"

"Люди, що з вами відбувається, звідки така агресія, потім самі дивуємося звідки всі такі злі"

"Навіщо заміжньому чоловікові Гагаріна"

"Ні не могла б🤣"

"У шоубізі для дам селфі з Лазарєвим, як свого часу для людей сфоткатися біля пам'ятника Леніна.🤣"

"Разом вони красиво виглядають❤️"

"Ну... навіщо... сватати )))"

Раніше ми повідомляли, Лазарєв показав свій ідеальний ранок. Співак опублікував знімок в Instagram, на якому постав на кухні за готуванням сендвічів у випрасуваній сорочці й джинсах.

"Мене ще з дитинства вчили, що сніданок пропускати не можна, тому ніколи не лінуюся, нехай навіть на швидку руку, але обов'язково щось приготую", - з посмішкою поділився артист.

Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв показав, як" ВІДПАЛЮЄ " його син на дитячому святі.

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв вразив мережу новим відео, Лоліта оцінила:"Все буде по любові".