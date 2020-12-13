Мережу облетів "соковитий" знімок співака Сергія Лазарєва і яскравої блондинки, яка припала до його широкого плеча
Як передає Politeka.net, у Instagram жарко обговорюють кадр, на якому 37-річний Лазарєв після чуток про таємний роман з артисткою Ані Лорак обіймає співачку Поліну Гагаріну.
Парочка засвітилася на одному із заходів: Сергій в стильному чорному костюмі, а Поліна в облягаючому платті з відкритою спиною і величезним бантом ззаду.
Гагаріна пригорнулася до співака, поклавши руку йому на груди, і пустотливо глянула в камеру. Той, у свою чергу, обійняв дівчину за талію. Судячи з усмішки артиста, йому сподобалася така увага блондинки.
"Сергій Лазарєв і Поліна Гагаріна 😍 красива могла б бути пара 🙄", - йдеться в підписі.
Найкрасивіша дівчинка у світі осоромилася змінами в зовнішності, 19-річну зірку не впізнати: "Боже, навіщо…"
Масовий розвод з послугами в ПриватБанку: українців попередили, "якщо є карта Універсальна..."
Влад Яма з "Танців з зірками" впав на коліна посеред вулиці, показові кадри: "Все буде хо..."
"Так жити неможливо": пенсіонерка пішла на відчайдушний крок через дороге опалення, фото
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Якщо б Сергій не був ...💙😔"
"Люди, що з вами відбувається, звідки така агресія, потім самі дивуємося звідки всі такі злі"
"Навіщо заміжньому чоловікові Гагаріна"
"Ні не могла б🤣"
"У шоубізі для дам селфі з Лазарєвим, як свого часу для людей сфоткатися біля пам'ятника Леніна.🤣"
"Разом вони красиво виглядають❤️"
"Ну... навіщо... сватати )))"
Раніше ми повідомляли, Лазарєв показав свій ідеальний ранок. Співак опублікував знімок в Instagram, на якому постав на кухні за готуванням сендвічів у випрасуваній сорочці й джинсах.
"Мене ще з дитинства вчили, що сніданок пропускати не можна, тому ніколи не лінуюся, нехай навіть на швидку руку, але обов'язково щось приготую", - з посмішкою поділився артист.
Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв показав, як" ВІДПАЛЮЄ " його син на дитячому святі.
Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв вразив мережу новим відео, Лоліта оцінила:"Все буде по любові".