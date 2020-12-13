Відома російська актриса Христина Асмус після кардинальної зміни іміджу продовжила експерименти із зовнішністю і показала результат

Напередодні зірка здивувала шанувальників, перефарбувавши свій фірмовий блонд в несподіваний чорний колір. Тоді Асмус зізналася, що зробила це заради ролі, проте це не кінець її експериментів із зачіскою. Як повідомляє Politeka.net, тепер актриса поділилася новими кадрами.

На них можна побачити, що Асмус не тільки пофарбувалася, але і підстриглася. Таким чином, з блондинки з довгим волоссям вона перетворилася на яскраву брюнетку зі стильним каре.

"Ну що? Як вам?",- поцікавилася явно задоволена собою актриса.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати зміни в її зовнішності. Думки при цьому очікувано розділилися.

"Краще блондинкою", "подорослішала героїня фільму Леон", "краще б перуку видали на роль", "Блонд йде більше і довжина не ваша", "очі виразніше", "Мені подобається новий образ фатальної жінки!", "Яка ж ти стала стильна і зухвала", "Темненькою вогонь. Зміни завжди до лиця", "добре, але поверніть Христину пжлст", "ніби інша людина але бомбічно", "Шкодная, Кріс", "після розставання з чоловіком всі хочуть чорне каре жартую, дуже йде", "це вже не Асмус", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Асмус зізналася, що ця фарбування волосся стала першою в її житті.

Нагадаємо, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим вирішила позбутися розкішного волосся: "сама невдала...".

Також Politeka писала, що вбита горем Асмус відверто розповіла про нещастя, смерть розлучила назавжди.