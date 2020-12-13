Актор "Дизель шоу" Євген Гашенко нагадав про прийдешні зимові свята та закликав бути обережними з феєрверками та петардами, проілюструвавши свої застереження кумедним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Гашина у соцмережі.

Так, артист опублікував фото, на якому в нього волосся стоїть дибки, а все обличчя забруднено чимось чорним - наче він після вибуху.

Вірогідніше за все, актор розповів не про реальну ситуацію з життя, а анонсував таким чином новий випуск "Дизель шоу", де на глядачів чекають жарти і про Новий рік в тому числі.

"Будьте обережні з петардами і салютами! Якщо підпалили і довго не стріляє, краще не заглядати всередину, намагаючись виявити причину - дочекайтеся краще саперів", - написав він.

"Вай, у меня, слава Богу, такого ще не траплялось, але піротехнику на Новий рік люблю", "Це круто", "Ух, яка краса! Але все одно лапуля", "Та ладно, в будинку камін чистив, для Діда Мороза", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що на офіційній сторінці "Дизель шоу" з'явився анонс кумедної мініатюри, в якій взяли участь Яна Глущенко та Єгор Крутоголов. На фото Яна була одягнена в красивий рожевий халатик з пір'ям, а Єгор - в квітчасту сорочку. Крім цього, роль лікаря виконав Євген Гашенко.

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