Колишні солістки популярного російського гурту "Срібло" згадали про роботу одна з одною, засвітившись на спільному фото в одних халатиках

Відома група існувала з 2006 по 2019 рік і за цей час встигла змінити безліч складів. Найдовше в ній виступала Ольга Серябкіна, яка запам'яталася багатьом як ефектна брюнетка, яка часто привертала до себе найбільше уваги. Як повідомляє Politeka.net, співачка у своєму Instagram згадала про колишню колезі по групі Катерину Кіщук.

13 Грудня Кіщук відзначає свій день народження. Дівчині виповнюється 27 років. З цього приводу Серябкіна поділилася їх архівним спільним фото. На знімку дві красуні позують, притулившись один до одного. При цьому, з одягу на них тільки білі халатики і рушники на голові. Дівчата завмерли в млосних позах.

"Моя співучасниця в злочинах. З днем народження, кохана», - підписала знімок Серябкіна.

Сама Кіщук у себе в Instagram розповіла, що цей рік для неї був пов'язаний з великими змінами.

"Цей рік змінив все на трильйон градусів в саму приголомшливу сторону, виконав всі мої мрії і подарував мені життя, яка мені тільки снилася. Попереду так багато прекрасного, що не віриться. І я хочу сказати спасибі тим, хто був зі мною поруч і залишиться назавжди, ви справжнісінькі і кращі», - написала красуня.

У пості вона також поділилася своїм новим фото.

Нагадавши, екс-солістка" Срібло " освіжилася в одному ліфчику і змусила червоніти розкутою позою.

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