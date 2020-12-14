Українцям пояснили, чому курс долара скоро переступить позначку в 28 грн/$

Про це пише Обозреватель.

Так, скоро курс долара по відношенню до гривні опуститься і переступить психологічну позначку в 28 гривень.

Експерти запевняють, що на це вплинуло надання нового кредиту від ЄС і зниження імпорту на тлі швидкого введення тотального локдауну.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 27,9/28,1 грн", – спрогнозував аналітик Вадим Іосуб.

Як відомо, ЄС виділив Україні транш в 623,5 млн євро на більш вигідних умовах, ніж у МВФ - річна ставка 0,125%, і це зміцнює нацвалюту по відношенню до долара.

"Позитив на ринках викликаний рішенням ЄС виділити Україні 623,5 млн євро за ставкою 0,125% річних з погашенням в 2035 році. Тепер можна з високою ймовірністю очікувати надходження грошей і від МВФ. Зростання прибутковості ОВДП призводить до збільшення позицій нерезидентів в даному інструменті. Це, в свою чергу, знижує тиск на курс національної валюти", - пояснює всі нюанси економіст Андрій Гойлов.

Однак, як попереджають експерти, валюта може знову подорожчати через держкомпаній, які отримують гривню з бюджету. Для порятунку ситуації на ринок повинен виходити Нацбанк і продавати валюту.

У 2021 році девальвація гривні продовжиться і курс долара може переступити позначку в 29 гривень. При цьому плавне знецінення гривні неминуче, а якщо зростання доходів випереджатиме темпи девальвації гривні, українці від такого явища не постраждають.

Що стосується курсів валют на 14 грудня, то Долар чекає падіння на 11 копійок. Євро, за даними Національного банку, також впаде на 10 копійок в порівнянні з вчорашнім днем.

Курс валют від НБУ на 14 грудня виглядає наступним чином:

$100 - 2796,66 гривень

100 євро-3389,41 гривень

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