Зовсім на себе не схожий

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував святковим образом зі світлим волоссям

Популярний український гуморист поділився новим коротким відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових кадрах Кошовий постає зовсім несхожим на себе. Так, з нагоди майбутніх свят артист вирішив приміряти на себе образ ельфа-помічника Санта Клауса.

Завдяки спеціальній масці на голові коміка з'явився червоно-зелений ковпак з бубонцем, а також несподівана блондинистая чубчик. На обличчі Кошового також з'явилися веснянки, а його передні зуби різко збільшилися в розмірі.

"Бродяги, скоро Новий Рік!",- вимовляє артист на відео.

Відразу після цього Кошовий заливається радісним сміхом.

Відзначимо, що це не перший раз, коли гуморист експериментує з масками в Instagram, навмисно спотворюючи свою зовнішність.

Раніше ми писали, що на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram з'явився Новорічний анонс шоу від студії. Головну роль в ролику зіграла Олена Кравець, яка нарізала салат і готувалася до свята.

Після того, як страва була готова, вона вирушила за стіл, де її вже чекали чоловіки – артисти Студії. На відео засвітилися всі зірки "Квартал 95", включаючи Юрія Ткача. А ось Євген Кошовий, який нещодавно перехворів китайським вірусом, гульнув з друзями через онлайн-зв'язок.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" розважився з молодими красунями і отримав по обличчю від Кравець: "Скільки можна?".

Також Politeka писала, що лисина Кошового з "Квартал 95" знову змінилася, дружина все зняла на камеру.