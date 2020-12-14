Популярна українська співачка Надя Дорофєєва з новим кольором волосся і стрижкою розповіла про зміни у своєму житті і приєдналася до Тіни Кароль та іншим на шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, колишня солістка "Время и стекло" поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Надя розповіла про те, що в році, що минає, з нею відбулося кардинальне перезавантаження.

"Він змінив моє життя і зарядив мене неймовірною енергією, якою я ділюся зі своїми слухачами і глядачами, а тепер буду рада поділитися з командою DOROFEEVA в 11 сезоні "Голос країни", - написала зірка.

Вона додала, що буде рада працювати в цьому проекті поряд з іншими зірками: Тіною Кароль, Дмитром Монатіком і Олегом Винником.

Дорофєєва також поділилася знімками, на яких вона позує в кріслі тренера. Для появи на шоу співачка вибрала стильний чорно-білий піджак, залишивши його відкритим нарозхрист. Під ним можна побачити чорний бюстгальтер красуні.

Також на фото можна побачити, що Надя тепер повністю перефарбувалася в блонд, а також зробила чубок.

Шанувальники артистки активно коментують її пост.

"Від тебе не відірвати очей", "дуже схожа на Тіну Кароль в юності", "Немає слів, щоб описати образ твій", "ти будеш королевою на цьому шоу", "молода Тіна Кароль", - пишуть люди.

Нагадаємо, зі скандалу стартував новий сезон "Голос країни" з Тіною Кароль і Дорофєєвою.

Як повідомляла Politeka, пустотлива Надя Дорофєєва в трусах підбадьорила спокусливими позами: "Заздріть тихо".

Також Politeka писала, що щаслива Дорофєєва в зухвалому міні оголила пікантну частину тіла і розважилася з Позитивом.