Артист Студії "Квартал 95" Євген Кошовий терміново звернувся до українців через шахраїв

Ні для кого не секрет, що в соцмережах часто з'являються аферисти, які намагаються нажитися на простих людях, прикриваючись іменами зірок. Трапляється таке і з "Кварталом 95". Як повідомляє Politeka.net, Кошовий жорстко висловився на цю тему у своєму новому відеозверненні.

"Дивіться: ніяких розіграшів ні Студія «Квартал 95», ні я особисто не проводимо. Не ведіться на цей розвод! З розвідниками боремося, намагаємося їх банити. Не ведіться на ці розводи, не витрачайте тим більше останні гроші! Офіційні розіграші проводяться тільки з офіційної сторінки Студії "Квартал 95", з моєї сторінки і з офіційних сторінок всіх акторів. Не ведіться на ліву шнягу! Я сподіваюся, я до вас достукався. І припиніть вихлюпувати свої емоції на інших", - емоційно висловився гуморист.

Судячи з усього, останнім часом він особливо часто стикається зі скаргами на цю тему.

"Не перший раз повторюю. Важливо", - йдеться у підписі до відео.

Українці тут же відреагували на пост коміка.

"Жесть яку ріпу ти відростив", "Женя - ви кращий", "ріпа звичайно що потрібно", "накипіло", "спасибі землячок. Ми тебе любимо. У Луганську давно був?", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" розважився з молодими красунями і отримав по обличчю від Кравець: "Скільки можна?".

Також Politeka писала, що лисина Кошового з "Квартал 95" знову змінилася, дружина все зняла на камеру.