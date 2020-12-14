Популярна українська телеведуча Оля Фреймут збентежила фанатів, поділившись з ними думками про свої минулі стосунки

Як розповідає Politeka, відповідний пост знаменитість зробила у себе на сторінці в Instagram.

"Володимир-мій перший законний чоловік. Решта були бойфрендами. Ні по кому не сумую - все відповідають певній епосі мого життя і моєї еволюції. Скажи, з ким ти спиш - скажу, хто ти. Коли дивлюся назад, ще раз переконуюся в справедливості життя. Я зустрічалася з тим, кому була рівніше. Невпевнена дівчинка, провінціалка, яка була щаслива роботі офіціантки ... Такий мені дуже тоді підходив недосконалий Ніл Мітчелл. Нещаслива безробітна жінка , яка не уявляла, красива вона чи страшна, - доля видала менше Сашу Р", - йдеться в повідомленні.

Однак, стверджує Фреймут, ситуація змінилася після того, як вона почала працювати над собою.

"Коли почала працювати над собою, не чекати подачок ні від кого, повірила і полюбила себе - з'явився дуже мудрий і заможний В.А коли я став рівніше своєму чоловікові, ми одружилися. З відносин завжди йшла першою, навіть коли не хотілося. Сильна інтуїція давала знати, що пора прощатися. За ноги нікого не хапала. Я вірю, що коли жінка самотня, потрібно трохи вдосконалитися - і гідна друга половинка обов'язково знайдеться. Я на собі це правило перевірила. А бути з ким попало - гріх. Не для цього нас мама народила", - розповіла телеведуча.

Уточнимо, що пост Фреймут супроводжувала знімком, на якому вона позує в обіймах чоловіка.

Нагадаємо, що Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера.

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