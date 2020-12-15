У престижному вузі Львова вибухнув скандал, викладачеві загрожує звільнення

Так, у Львівській політехніці першокурсники на контрольній дивилися картинки з оголеними чоловіками і жінками.

У мережу потрапило відео з дистанційної пари з дискретної математики, де студенти побачили "полуничку", йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я вибрав замок. У мене були перші сім картинок-соняшники. А потім певна дівчина з батогом ходила за хлопчиком", - пояснив студент.

На що викладач відповів, що студенти мають право "закривати очі або відвертатися від екрану".

Педагог не бачить в цьому нічого поганого, він пояснює це японською методикою: картинки з'являються після кожної правильної відповіді онлайн, щоб студент отримував задоволення, а не стрес. Тим більше, що картинки можна було обирати. Однак чому стався збій - не знає.

Зараз в університеті вже створили спеціальну комісію, яка вивчає, чи дійсно вірна така методика вивчення математики. У вузі обіцяють розібратися в діях викладача з дискретної математики і дати відповідь студентам.

Першокурсники коментарі не дають, а ось студенти зі старших курсів кажуть, що їм такі фото подобалися і стимулювали до вірних відповідей.

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