Меган Маркл, яка втекла до США, вляпалася у черговий скандал

Про це пише Daily Mail.

Так, Меган Маркл потрапила в скандал після того, як вперше з'явилася на публіці після зізнання про те, що вони з принцом Гаррі втратили другу дитину.

Як відомо, після зізнання про втрату дитини Меган Маркл записала відеозвернення, присвячене людям, які в умовах пандемії китайського вірусу піклуються про інших.

У ролику колишня герцогиня з'явилася без звичного макіяжу: темної підводки для очей, бронзового контуру і широких брів. Але для зйомок візажист наклала їй легкий рум'янець на щоки, напівпрозорий тон і лілові тіні, які поєднуються з квітами за її спиною в ролику.

Уважні користувачі придивилися до відеоролика і припустили, що Меган Маркл навіть після втечі до США продовжує наслідувати Кейт Міддлтон.

Цього разу колишня герцогиня вирішила скопіювати її макіяж і нарвалася на критику в соціальних мережах.

"І обличчя, повне філлера і ботокса", " що вона зробила? Занадто багато філера для щік і ботокса!", "Відчайдушно копіює Кейт.. Сумна відчайдушна спроба залишатися актуальною. Ганебна поведінка Гаррі. Як ти міг? Вона завжди була дешевою, але ти повинен був знати краще. Відверто кажучи, ви думаєте не тим мозком", " мені здалося, що вона виглядала як клоун зі своєю фіолетовою помадою. Кожному своє", "як гумова, силіконова лялька-робот. Схоже, вона в бронежилеті під цією блузкою. Шовк нічого не приховує", - написали користувачі в коментарях під статтею.

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