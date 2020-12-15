Українська співачка Джамала, яка нещодавно народила другого сина Селіма-Гірая, здивувала зовнішнім виглядом

Зворушливе фото зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, українська зірка і переможниця "Євробачення" Джамала продовжує відпочивати в Єгипті, ділячись зі своїми фанатами знімками з відпустки.

Цього разу Джамала опублікувала зворушливий знімок з маленьким сином, який був зроблений на білосніжному узбережжі Червоного моря.

На фото видно, як Джамала в купальнику тримає на руках Селіма-Гірая і через воду створюється оптична ілюзія, ніби зірка стоїть в повний зріст, хвалячись своїми стрункими ніжками.

Шанувальникам сподобався новий знімок з відпустки зірки і вони завалили її лайками і захопленими коментарями.

"Маленький Гірай - так задумливо вдивляється в воду", "клас, яке фото", "розкіш, які ви красиві", " Джа, яка розкіш. Такі ви Класні! Машалла"," Мур мур, як мило"," ніштяк", - написали вони під публікацією Джамали.

Раніше ми розповідали, як Джамала з новою зачіскою показала справжню насолоду.

Красуня позувала зі своїм старшим сином. Вона була одягнена в чорний купальник. Волосся Джа, прикрашені маленькими косичками, були мокрими.

"Друзі, сподіваюся, не набридла вам своїми зимово-літніми фото. Просто дуже хочеться поділитися з вами цим теплом, цим сонцем. Безмежно вдячна долі за можливість опинитися в таку холодну пору в теплому краю. Я з теплолюбних, ви ж знаєте", - зазначила співачка, хвалячись черговим знімком з розкішної відпустки.

Нагадаємо, що щаслива Джамала показала, як їй пощастило з сім'єю, зворушливі кадри

Як повідомляла Politeka, батько Джамали вразив талантом, Нікітюк не змогла пройти повз.

Також Politeka писала, що грайлива Джамала розстебнула кілька гудзиків і засвітила пишні форми