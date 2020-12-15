Українська співачка Джамала, яка нещодавно народила другого сина Селіма-Гірая, здивувала зовнішнім виглядом
Зворушливе фото зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, українська зірка і переможниця "Євробачення" Джамала продовжує відпочивати в Єгипті, ділячись зі своїми фанатами знімками з відпустки.
Цього разу Джамала опублікувала зворушливий знімок з маленьким сином, який був зроблений на білосніжному узбережжі Червоного моря.
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На фото видно, як Джамала в купальнику тримає на руках Селіма-Гірая і через воду створюється оптична ілюзія, ніби зірка стоїть в повний зріст, хвалячись своїми стрункими ніжками.
Шанувальникам сподобався новий знімок з відпустки зірки і вони завалили її лайками і захопленими коментарями.
"Маленький Гірай - так задумливо вдивляється в воду", "клас, яке фото", "розкіш, які ви красиві", " Джа, яка розкіш. Такі ви Класні! Машалла"," Мур мур, як мило"," ніштяк", - написали вони під публікацією Джамали.
Раніше ми розповідали, як Джамала з новою зачіскою показала справжню насолоду.
Красуня позувала зі своїм старшим сином. Вона була одягнена в чорний купальник. Волосся Джа, прикрашені маленькими косичками, були мокрими.
"Друзі, сподіваюся, не набридла вам своїми зимово-літніми фото. Просто дуже хочеться поділитися з вами цим теплом, цим сонцем. Безмежно вдячна долі за можливість опинитися в таку холодну пору в теплому краю. Я з теплолюбних, ви ж знаєте", - зазначила співачка, хвалячись черговим знімком з розкішної відпустки.
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