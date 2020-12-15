Організатори кардинально оновили формат популярного шоу " Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, зовсім скоро стартує новий сезон, який вирішили зробити несхожим на всі попередні, свої корективи внесла і пандемія. Знімальна група "ТСН" пробралася за лаштунки і дізналася, що приготували для глядачів після" перезавантаження " (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

У новому сезоні з'являться нові декорації і незвичайний "ведучий" - робот, який подає мікрофон групі підтримки. Примітно, що рідні та близькі будуть виходити на зв'язок в онлайн-форматі. Машини також поміряють температуру і оброблять руки антисептичним засобом.

Учасників "Голосу країни" відбирали онлайн серед понад п'яти тисяч охочих, з них на сцену змогли потрапити лише трохи більше ста. Серед обраних обіцяють показати людей з різних частин України і навіть знаменитостей. Так підкорити суддів своїм вокалом спробує актор Віктор Борисюк-чоловік Ольги Сумської.

Суддівські крісла в 11 сезоні зайняли Тіна Кароль, MONATIK, Олег Винник і Надія Дорофєєва. Звичну роль ведучого виконає Юрій Горбунов. У коментарях українці обговорили нових тренерів:

"Тіну треба було поміняти, примелькалась"; " а в сенсі? Надя ж тільки почала свою сольну кар'єру і відразу в "голос" причому в дорослий? Підсиділа Потапа-мододець))"; " Голос перетворився на колгоспний Х-фактор, 👏 браво! Дорофєєва?"; "Тіна туди вже не входить, Дорофєєва, що ти там робиш?"; "Дивилася" Голос "через Дана, зараз просто хочу щоб переміг Монатік".

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