Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав нові фото з клініки
Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист показав свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram у розділі «сторіс».
Влад Яма, який раніше детально розповідав про свою травму і процес її лікування, на цей раз показав нові фото.
Так, хореограф опублікував фото дверей в клініці, додавши смайлик, натякаючи, що візит до лікаря не надто приємний.
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Потім Влад Яма показав чорно-білу фотографію своєї руки, заклеєної пластиром.
"Спицю витягли! Далі реабілітація", - написав хореограф.
Нагадаємо, нещодавно Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном тиждень відпочивали в ОАЕ. Через поїздку у хореографа не було достатньо часу для підготовки до виступу на "Танцях з зірками".
Номер з Юлією Саніною та Дмитром Жуком Яма репетирував тільки раз. А під час виконання номера в ефірі шоу хореограф отримав травму.
У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.
У судді шоу були підозри на перелом, але рентгенівський знімок показав, що це не так. Однак хореографу все ж знадобилася операція.
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