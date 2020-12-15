Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав нові фото з клініки

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист показав свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram у розділі «сторіс».

Влад Яма, який раніше детально розповідав про свою травму і процес її лікування, на цей раз показав нові фото.

Так, хореограф опублікував фото дверей в клініці, додавши смайлик, натякаючи, що візит до лікаря не надто приємний.

Потім Влад Яма показав чорно-білу фотографію своєї руки, заклеєної пластиром.

"Спицю витягли! Далі реабілітація", - написав хореограф.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном тиждень відпочивали в ОАЕ. Через поїздку у хореографа не було достатньо часу для підготовки до виступу на "Танцях з зірками".

Номер з Юлією Саніною та Дмитром Жуком Яма репетирував тільки раз. А під час виконання номера в ефірі шоу хореограф отримав травму.

У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

У судді шоу були підозри на перелом, але рентгенівський знімок показав, що це не так. Однак хореографу все ж знадобилася операція.

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