Українська модель Міла Кузнєцова, яка може похвалитися найбільшою натуральними грудьми в країні, здивувала спортивним образом

Як пише Politeka.net, володарка бюста 15-го розміру розмістила в соцмережі "Instagram" фото зі свого тренування. Дівчина зображена поруч зі спортивним велосипедом на тлі річки. Судячи з буйної рослинності, кадр був зроблений ще влітку, але тільки тепер вона змогла показати його шанувальникам.

Для велопрогулянки на свіжому повітрі Міла Кузнєцова вибрала обтягуючі чорні шорти, сильно обтягнули стегна, а також Різнокольоровий топ з поясом для підкреслення талії. Модель не забула звернути увагу на свою головну гідність і подбала про глибоке декольте. На знімку вона демонстративно розмовляє по телефону, погладжуючи злегка зігнуту ногу.

"Спорт - ліки від поганого настрою і депресій", - заявила Міла Кузнєцова в описі.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду моделі на природі і засипали її компліментами в коментарях:

"Спорт мене завжди рятує 🔥❤️😍 ти хороша 🔥❤️ супер"; " перебільшені вигини👙 😁 😁 😁"; "виглядаєш приголомшливо";" тепло там у вас нині😁"; "Я обожнюю їздити на велосипеді. При їзді я отримую повний релакс"; "це точно 😊 займаючись спортом я забуваю про все погане😊".

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