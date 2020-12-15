Аліна Гросу в стильному леопардовому вбранні розповіла, як проводить дні в передноворічній суєті

Відома українська співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Гросу розповіла, що вже почала записувати всілякі новорічні привітання.

"День в біганині, в записах всіх новорічних поздравлялок, щоб підняти ваш настрій і зробити його більш святковим", - написала співачка.

Вона також поцікавилася у своїх шанувальників, про що вони мріють напередодні Нового року.

На нових фото зірка позує в елегантному темно-блакитному костюмі з леопардовим принтом і чорній водолазці. Доповнюють її образ високі чорні чоботи. У такому вбранні Гросу виглядає дуже стильно і жіночно.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати пост і розповідати про свої бажання.

"Схожа на нотаріуса", "Красуня", "ви дуже красива", "розлучення явно вам користь. Покращала, подорослішала", "Аліна радий що новорічні клопоти і настрої вас поглинули цілком і повністю. У новому році, щоб ви і ми були улюблені і щасливі", "Аліночка просто маленька красуня", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Гросу показала фото, на якому позувала в сріблястій сукні-туніці з чорним поясом, чобітках-ботфортах, тримаючи в руці стильну сумочку в тон вбрання.

Волосся Аліна зібрала назад, доповнивши цибулю великими сережками-кільцями.

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