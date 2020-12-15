Наступного року передбачений перерахунок зарплат українських народних депутатів

У вівторок парламент проголосував за прийняття проекту бюджету на 2021 рік. Разом з цим був прийнятий і кошторис Верховної Ради на наступний рік, йдеться в матеріалі Обозреватель.

Відповідно до нього, загальні витрати парламенту планують збільшити на півмільярда гривень.

Як відомо, крім зарплати і виплат на помічників, депутати отримують компенсації на практично будь-які витрати.

Так, у 2021-му році кожного депутата чекають такі виплати:

на проїзд 90 000 грн;

на канцтовари 1 500 грн;

на телефон 4 890 грн;

відрядження для помічників 8 000 грн;

на утримання приміщень 2 000 грн;

на оренду житла 237 250 грн (для іногородніх нардепів).

Зазначені суми розраховані на 12 місяців.

Загальний бюджет Верховної Ради зросте з 2,037 до 2,535 млрд грн.

Втім, різкого збільшення зарплат нардепів очікувати не варто. Як і минулого року, на них буде виділено мільярд гривень, 20,7 млн грн депутатам виділять на відрядження, а ще 621 тис.грн – на продукти. Тим не менш, зарплата нардепів все ж трохи зросте у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму в країні.

Так, оклади депутатів зростуть відповідним чином:

спікер-з 25,2 до 27,2 тис. грн;

його перший зам-з 24,1 до 26,1 тис. грн;

просто зам-23 до 24,9 тис. грн;

голова комітету-22 до 23,8 тис. грн;

член Комітету-з 21 до 22,7 тис.грн.

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