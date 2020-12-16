Верховна Рада прийняла держбюджет на наступний рік, в який закладено підвищення заробітних плат для деяких категорій громадян

Так, українцям варто розраховувати на підвищення зарплат до 30%. Зокрема, доплати пообіцяли вчителям і медикам, пише LB.ua.

На сферу освіти депутати "відклали" 174 млрд гривень, з яких 21,2 млрд гривень - на доплати вчителям. Їх зарплати, по ідеї, повинні вирости на 26% (деякі почнуть отримувати понад 13 тисяч гривен).

Вчителям без категорії обіцяють 9 511 (зараз більше 7 000), вищої категорії - 13 400 (в даний час 10 600).

вчитель, школа

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Витрати на медицину в бюджеті-2021 складають 159 млрд грн, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%.

Однак, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що наступного року українська охорона здоров'я залишиться в тих же умовах: зарплата залишиться на рівні, з урахуванням всіх доплат, 9 тис. гривень.

коронавірус, лікарня, швидка допомога

Нагадаємо, українські лікарі влаштували флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.

У мережі з'явилися відеозвернення медиків з усіх куточків країни, в яких вони розповідають про свої зарплати і умови роботи.

Так, лікар дитячої протитуберкульозної лікарні з 16-річним стажем Володимир Кудімов розповів, що працює за 5385 гривень на місяць.

"З такою зарплатою, як зараз, ми прожити не можемо. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви як народні депутати будете дбати за майбутнє нашої країни, про те, якою буде наша нація", - говорить у своєму зверненні лікар.