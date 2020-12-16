Хто може розраховувати на доплати

Верховна Рада прийняла держбюджет на наступний рік, в який закладено підвищення заробітних плат для деяких категорій громадян

Так, українцям варто розраховувати на підвищення зарплат до 30%. Зокрема, доплати пообіцяли вчителям і медикам, пише LB.ua.

На сферу освіти депутати "відклали" 174 млрд гривень, з яких 21,2 млрд гривень - на доплати вчителям. Їх зарплати, по ідеї, повинні вирости на 26% (деякі почнуть отримувати понад 13 тисяч гривен).

Вчителям без категорії обіцяють 9 511 (зараз більше 7 000), вищої категорії - 13 400 (в даний час 10 600).

Витрати на медицину в бюджеті-2021 складають 159 млрд грн, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%.

Однак, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що наступного року українська охорона здоров'я залишиться в тих же умовах: зарплата залишиться на рівні, з урахуванням всіх доплат, 9 тис. гривень.

Нагадаємо, українські лікарі влаштували флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.

У мережі з'явилися відеозвернення медиків з усіх куточків країни, в яких вони розповідають про свої зарплати і умови роботи.



Так, лікар дитячої протитуберкульозної лікарні з 16-річним стажем Володимир Кудімов розповів, що працює за 5385 гривень на місяць.