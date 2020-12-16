Верховна Рада прийняла держбюджет на наступний рік, в який закладено підвищення заробітних плат для деяких категорій громадян
Так, українцям варто розраховувати на підвищення зарплат до 30%. Зокрема, доплати пообіцяли вчителям і медикам, пише LB.ua.
На сферу освіти депутати "відклали" 174 млрд гривень, з яких 21,2 млрд гривень - на доплати вчителям. Їх зарплати, по ідеї, повинні вирости на 26% (деякі почнуть отримувати понад 13 тисяч гривен).
Вчителям без категорії обіцяють 9 511 (зараз більше 7 000), вищої категорії - 13 400 (в даний час 10 600).
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Витрати на медицину в бюджеті-2021 складають 159 млрд грн, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%.
Однак, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що наступного року українська охорона здоров'я залишиться в тих же умовах: зарплата залишиться на рівні, з урахуванням всіх доплат, 9 тис. гривень.
Нагадаємо, українські лікарі влаштували флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.
У мережі з'явилися відеозвернення медиків з усіх куточків країни, в яких вони розповідають про свої зарплати і умови роботи.
Так, лікар дитячої протитуберкульозної лікарні з 16-річним стажем Володимир Кудімов розповів, що працює за 5385 гривень на місяць.
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