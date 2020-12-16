Телеведуча Ольга Фреймут сколихнула мережу новою витівкою

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, в якому вирішила навчити українців, як правильно аплодувати (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Ольга позувала в червоному пуловері, сидячи за столиком в кафе. Блондинка спочатку показала, як не варто плескати в долоні - піднявши руки над головою і надто емоційно, а потім, як правильно - стримано і трохи манірно.

"Як правильно і елегантно аплодувати? 👏 🏻Руки вгору? Ні! Долоні повинні бути на рівні грудей. Голівонька-ледь нахилена в сторону (вибирайте вашу улюблену; моя - ліва). @contemporary_manners # етикетзфреймут", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"І я вважаю, що це правильно! Таким способом іншій людині не виб'єш очі 😂 😂 😂 "

"І ось рок концерт,,,,, ♪ "

"Я вже бачу, як на концерті SOAD всі стоять так з "нахіленою голівонькою" і плескають 😂"

"Аплодуємо Вам👏 не на рівні грудей, а руки догори🔥 бо любимо дуже❤️"



"Долоньки на рівні грудей не виражають емоцій😂"

"А хіба не зімкнутими пальцями обнієї руки по долоньці іншої?)"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося фото Фреймут, на якому показано крупним планом її обличчя - з усіма зморшками. У телеведучої своє, особливе, бачення старості.

"Зморшки-це мудрість, нехай будуть. Я користуюся хорошими кремами, але ін'єкції не колю принципово... Мені здається, зморшки-це красиво. Коли красива людина прожила хороше життя, його міміка зафіксувала все хороше, що з ним відбувалося", - вважає Ольга.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".

Як повідомляла Politeka, скандалістка Ольга Фреймут прикрилася хусткою, показавши, якою неженкою може бути: красномовні кадри.