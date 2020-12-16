Прощання з актором Валентином Гафтом викликало обурення у деяких зірок

Як передає Politeka.net, про похорон великого актора розповів у своєму мікроблозі в Instagram артист Стас Садальський.

За його словами, він очікував, що зал театру "Современник", де 15 грудня відбулася церемонія прощання, буде битком забитий. Однак, актор сторопів від кількості порожніх місць.

"Був на прощанні з Валею. Ганьба. Зал порожній. З молодих, впізнаваних акторів театру, - практично нікого. Новий худрук сучасника Рижаков не прийшов - сказав, що хворіє. Були Розенбаум, Лепс...", - повідомив Садальський.

Актор додав, що обстановку розрядила актриса Лія Ахеджакова, яка тепло відгукнулася про покійного.



"Дуже добре говорила... Посмішила, згадавши, як Валя часто її критикував і посилав на три букви під час вистав. "Ми весь час ображалися один на одного. А зараз плачу...", - додав Садальський.

Вийшла до мікрофона і вдова Гафта Ольга Остроумова. Вона сказала, що хоч родичам і не прийнято говорити, але журналісти її довели. Напередодні їй подзвонили з одного з телеканалів і запитали: "А ви не хочете що-небудь сказати?». Актриса обурилася у відповідь: "Ви з глузду з'їхали?".

За словами Садальського, "Современник" завжди "був революційним театром і завжди порушував загальноприйняті норми радянської цензури, але всьому рано чи пізно приходить кінець".

Після обуреної заяви Садальського, що на похорон не прийшли молоді артисти і навіть не було нового худрука театру Віктора Рижакова, адміністрація театру відрапортувала, що "зал був заповнений згідно із законодавством Москви - на 25% у зв'язку з пандемією".

Ситуацію активно коментують під постом актора:

"Та й плювати що не прийшли, зате скільки народної любові в соцмережах, скільки людей про нього сумують, скільки його віршів викладають. Світла пам'ять..."

"Читаю і плачу світла пам'ять Великому Артисту!"

"А чому не прийшли? Навіть не віриться. Співчуття рідним найщиріші 🙏 🙏 🙏 "

Нагадаємо, Гафт пішов з життя 12 грудня у віці 85 років. Причиною смерті став інсульт, після якого артист відновлювався кілька років.

Нагадаємо, що великого Валентина Гафта проводжають в останню путь, Ахеджакова не витримала: "що ж я за дура така?"

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