Український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), якого прозвали улюбленцем Андрія Данилка, спантеличив пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому постав у білому халаті на голе тіло. Хлопець сидів біля інструменту, оголивши свій торс. Ще спокусливіше знімок зробила його поза. Він підніс руку до обличчя і загадково дивився в сторону.

"Чекаю тебе на новорічному онлайн концерті! Почнемо рік так, як ніколи раніше!",- підписав фото артист.

Варто відзначити, що знімок звів з розуму шанувальників Бочарова. Вони стали завалювати артиста компліментами.

"Слухай, ну схуд", "Хто там просив без халата?", "Ти головне не переодягайся", "О Господи. Дійсно шикарний», «занадто гаряче», "Не спокушай, будь ласка", - пишуть користувачі Мережі.

Пізніше шанувальники створили колаж, на якому порівняли моложавого MELOVIN з Олею Поляковою, яка нещодавно теж позувала в приспущеному халатику. Фанати порахували, що їх кумир зумів заткнути за пояс талановиту красуню.

Раніше ми писали, що MELOVIN сміливо експериментує із зовнішністю. З самого початку своєї кар'єри артист любив епатувати публіку яскравими образами. На одному зі свіжих знімків співак позував з чорними очима. На голові у нього красувалася дуже незвичайна зачіска.

Нагадаємо, що mеlovin довів до мурашок, відчинивши халат:"на Гагу схожий".

Як повідомляла Politeka, що MELOVIN розбурхав позою на дивному ліжку: "настільки гарячий, що...".

Також Politeka писала, що MELOVIN дав жару, безсоромно відчинивши халат: "вирішив до інфаркту довести?".