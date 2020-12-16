Українців просять ретельно продумувати свій маршрут і без потреби не виходити з дому

Про різке погіршення погодних умов повідомляє прес-служба ДСНС, передає Politeka.net.

За інформацією Укргідрометцентру, 16 грудня у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці очікується сильний туман, видимість 200-500 м.

У Києві та Київській області 16 грудня вночі та вранці також буде густий туман (перший рівень небезпеки жовтий).

Рятувальники попередили про те, що несприятливі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Крім того, про погіршення рапортують в "Укравтодорі". За інформацією відомства, помірні опади у вигляді снігу очікуються в Луганській області (за ніч випало до 15 см снігу). Також невеликі опади очікуються в Сумській і Харківській областях (1-2 см в грунті).

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре, у Луганській області - засніжене, у Дніпропетровській - місцями ожеледиця.

Найбільше повітря 16 грудня, за інформацією народного синоптика Наталії Діденко, прогріється в південних регіонах. Тут вдень очікується температура від 2 до 6 градусів зі знаком плюс.

У східних регіонах прогнозують від -1 до -3 градусів, а в інших областях - температура буде близько нуля.

Багатьох українців цікавить, яка буде погода на Новий Рік. Раніше ми про це повідомляли. Так, в переддень свят буде найхолодніший період. З 18 по 28 грудня очікуються морози - температура повітря буде опускатися на 10-13 градусів нижче нуля. 18-20 грудня та 27-28 грудня можливий снігопад.

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