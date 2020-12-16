Українці отримають додаткову допомогу в 2021 році

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, наступного року планується створення спеціального фонду, кошти якого будуть спрямовані на боротьбу з китайським вірусом, фінансування вакцинації та підвищення зарплат медикам. Отже, саме так влада збирається стримати слово про збільшення окладу медиків на 30%.

Разумков додав, що спочатку при підготовці проекту держбюджету-2021 створення "окремого фонду" навіть не обговорювалося, але за підсумками консультацій з представниками фракцій і Кабінету Міністрів все-таки вирішили такий фонд створити.

Він буде менше, ніж основний Фонд боротьби з коронавірусом, але не менш важливим.

"Додатково буде створюватися спецфонд, туди швидше за все за результатами першого кварталу будуть направлятися кошти, які підуть на вакцинування, підтримку медиків, у тому числі на збільшення їм заробітних плат", - заявив Разумков.

Нагадаємо, згідно з прийнятим бюджетом-2021, видатки на медицину наступного року складатимуть 159 млрд грн, з яких частину грошей спрямують на підвищення зарплат медиків на 30%.

Зараз лікарі отримують в середньому 9 тис. гривень, значить, після збільшення зарплата становитиме близько 12 тис. гривень.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився тим, що закладених до бюджету грошей не вистачить на підвищення зарплат медиків, мовляв, мало бути майже 300 мільярдів замість 159.

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