Завжди цікаво подивитися, як виглядали зірки до популярності та своїх перетворень

Подивімось на красунь до того, як вони стали відомими, передає Politeka.net.

Відома співачка Тіна Кароль народилася в сім'ї інженерів в Магадані, звідки пізніше сім'я переїхала в Івано-Франківськ. В останньому місті пройшли дитячі та юнацькі роки майбутньої зірки. Тіна вже з малих років зрозуміла, що буде артисткою і розвивала свій талант, а потім і прославилася.

Співачка і актриса Надія Мейхер народилася в українському селі Збручівка. Після розлучення батьків мама дівчинки разом з нею переїхала у місто Волочиськ. У 6 років Надя пішла в школу, а в 11 записалася в гурток самодіяльності, де займалася народними танцями. Дівчина з дитинства була дуже пластичною і талановитою, а коли потрапила до гурту "ВІА Гра", про неї дізналися всі, й досі популярність Надії не вщухає.

Телеведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва народилася в Санкт-Петербурзі. З дитинства вона займалася спортом. Майбутня знаменитість працювала в салоні краси, нічному клубі і престижному автосалоні. Однак пізніше Настя вирішила спробувати себе на телебаченні, після чого її життя круто змінилося.

Співачка Надя Дорофєєва виросла в Криму, в Сімферополі. Батько служив у військовій частині, а мама працювала зубним техніком. Дівчинка росла дуже талановитою, а батьки завжди підтримували її тягу до творчості. Артистка робила все, щоб її помітили і одного разу прислала свою касету з піснями Потапу, який розгледів у Дорофєєвій талант і став займатися її розкруткою.

Колишня учасниця "ВІА Гри" Віра Брежнєва росла в бідній родині. Крім неї в родині було ще троє дівчаток. Батьки сестер працювали в промисловій сфері на Придніпровському хімзаводі.

Одного разу Віра вирішила "пробитися"в гурт "ВІА Гра", і в результаті підкорила продюсера Костянтина Меладзе і про неї дізналися всі.

Співачка Ані Лорак народилася у провінційному містечку тоді ще Української РСР. Дівчинка теж була з небагатої сім'ї. У шість років мати вирішила віддати дочку в школу-інтернат. Будучи там дівчинка брала уроки музики, брала участь в конкурсах місцевого масштабу. В юному віці вона уклала контракт з продюсером, після чого її кар'єра стала рости, а зараз Ані є кумиром мільйонів.

Нагадаємо, що головна прихильниця Кароль приголомшила схожістю із зіркою, фото "сестричок":"дві Тіни".

Як повідомляла Politeka, серцеїдка Тіна Кароль підкорила ідеальною зовнішністю крупним планом:"найкрасивіша".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль перетворилася на гарячу спокусницю, змусивши говорити про заміжжя: «Дан Балан крута кандидатура».