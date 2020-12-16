Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк проігнорувала прохання стати новою учасницею шоу «Холостячка»

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ольга Полякова заявила, що бачить наступною холостячкою саме Лесю. Вона записала сторіс, в якому запропонувала подрузі взяти участь в шоу.

Ідею Ольги підхопив колишній партнер Лесі по танцях, молодий хореограф Макс Єжов. Він заявив, що така красива жінка не повинна бути одна. Крім цього, Макс виявив бажання боротися за серце Лесі на проекті.

Підтримали флешмоб також Остапчуки. Володимир з Христиною записали відео, заявивши, що мріяли б побачити наступною холостячкою саме Нікітюк.

Сама Леся перепостила у себе в Instagram пропозиції колег, досить грубо відшивши їх. Вона дивується, чому всі подумали, що у неї нікого немає.

"Буду боротися за твоє серце. Хлопці, у мене немає серця", - додала Нікітюк, перевівши тему на свої губки, які телеведуча захотіла підкачати.

Як відомо, першою героїнею шоу "Холостячка" стала Ксенія Мішина. Шоу показало великі рейтинги, тому в пресі стали думати про те, хто ж може стати другою героїнею шоу. Найчастіше обговорюють кандидатури Тіни Кароль, Лесі Нікітюк та Аліни Гросу.

Нагадаємо, що безпардонна Нікітюк змусила чоловіків помірятися своїми "достоїнствами": "будемо чекати на Холостячку".

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