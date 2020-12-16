ПриватБанк без жодних пояснень відключає українцям популярні послуги

Про це на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, все сталося після того, як він закрив свої Gold карти і перевипустив на звичайну карту універсальну.

"Хочу зазначити, що у мене роками стояв кредитний ліміт 45 000, але після перевипуску карти з голд на звичайну, Приватбанк відразу в помсту забрав весь ліміт і поставив 0. Подав заявку на збільшення ліміту, але банк відповів, що збільшити не може. Тех. підтримка нічого не вирішила, сказала, що користуйтеся картою і можливо в майбутньому рішення буде переглянуто", - розповів він у своїй скарзі.

Чоловік також припустив, що після обнулення кредитного ліміту клієнтам потрібно знову "заробляти" довіру банку.

"В іншому банку мені кредитний ліміт зі старту відкрили набагато більше, ніж в приваті я накопичував роками. Буду закривати всі свої рахунки в приваті остаточно, так як банк сам робить все для того, щоб їх постійні клієнти від них йшли", - підсумував клієнт у своєму негативному відгуку.

"Ми розуміємо, що зміна кредитного ліміту на картці без вашої ініціативи неприємна. І разом з тим, давайте подивимося на це з іншого боку, рішення ще може бути змінено в майбутньому. Для цього: продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо карткою Універсальною; можете надати документи, що підтверджують доходи. Виконання цих простих рекомендацій, значно збільшує шанси на отримання потрібного вам ліміту. Ми обов´язково відправимо вам повідомлення про зміну ліміту", - відповів на скаргу представник банку.

У коментарях клієнту порадили для збереження кредитного ліміту та інших популярних послуг відкривати відразу кілька карт.

"Ліміт просто забрали, так як я відмовився від голд клубу і все. У мене було відкрито близько 4-5 карт, Я їх якраз закрив, тепер ви пропонуєте заново відкрити? В інших банках мені не потрібно було відкрити доп карти, щоб отримати відразу ліміт в 50 к. Ви співробітник банку?",- продовжив незадоволений клієнт.

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