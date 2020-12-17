Українська співачка Анна Седокова відсвяткувала свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала знімок, на якому постала в неймовірно красивій червоній сукні. Анна була одягнена в сукню з червоного фатину з дуже глибоким декольте. Вона підкреслила свої видатні "м'ячики". Перчинки образу додавали червоні рукавички.

"Жила була маленька дівчинка Аня. У якої сьогодні День Народження. Ця дівчинка мріяла і так відчайдушно любила це життя. Так відчайдушно шукала любов, можливо не там де потрібно і не з тими. Але завдяки їм, вона зрозуміла цінність справжнього", - почала Седокова свій святковий піст.

Вона нагадала, що вже 18 років в шоу-бізнесі. За цей час вона пройшла довгий шлях. Анна зазначила, що тільки любов дає їй опору.

У коментарях Анну стали вітати зі святом.

"Бажаю цвісти як троянда і сяяти як сонце! З Вашим Днем! Ура!", "З Вашим днем, доросла дівчинка Аня", "Чарівна, красива, щира Ганнуся!", "Найкрасивіша і мудра Аня, будь завжди такою щасливою, як зараз! Люблю! Ціную! І обожнюю", "Ніжна, ранима, кохана і блискуча дівчина. З днем варення", - пишуть люди.

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