Скандальна російська актриса Христина Асмус розкрила секрет про свою кардинальну зміну іміджу

Не так давно зірка вразила багатьох шанувальників тим, що спочатку перефарбувалася з натурального блонда в чорний колір, а потім коротко отстригла волосся. За словами самої актриси, це було перше фарбування волосся в її житті, а зважилася вона на такий крок заради нової ролі.

Як повідомляє Politeka.net, в новому пості в своєму Instagram Асмус розкрила подробиці несподіваного рішення.

"Відкрию вам секрет - насправді я пофарбувалася вже місяць тому. Але не можна було показувати, так шо я маскувалася. Особливо не світилася ніде, викладала старі фотки і сторіс, деякі вистави грала в перуці))) тому скоро назад вже", - написала актриса.

Вона також розповіла, що якийсь час звикала до нового образу, проте зараз вже і не пам'ятає, як виглядала до нього.

"Перші кілька днів шарахалася, коли повз дзеркало проходила - взагалі незвично було. А зараз вже навіть і не пам'ятаю себе світлою", - розповіла Асмус.

На новому фото співачка з незвичним волоссям позує в підземному переході. На ній вільні мішкуваті штани, сіра футболка, сорочка і шкіряна куртка. Бачити зірку в такому вигляді досить незвично.

Її шанувальники активно коментують пост.

"Тільки не треба так підводити очі, і помада занадто вульгарно, а так дуже навіть", "шалено йде цей колір", "зовсім інша людина", "та що з нею не так останнім часом", "після розлучення тягне на зміни", - пишуть люди.

Нагадаємо, Асмус в образі фатальної брюнетки розкрила причину "заплаканих" очей.

Як повідомляла Politeka, зйомки Асмус з Охлобистіним пішли не за планом, актриса розбурхала пікантними фото.

Також Politeka писала, що Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.