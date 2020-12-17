Учасники шоу "Холостячка" нарвалися на критику через витівку в соціальних мережах

Як повідомляє Politeka.net, вони запустили онлайн-марафон для дівчат під назвою "Секрети до серця чоловіків". Однаковий пост з умовами з'явився на Instagram-сторінках Андрія Шатирка, Олександра Еллерта та інших, всього заявлено сім ведучих.

"Ми запускаємо свій перший онлайн-марафон "Секрети до серця чоловіків". Кликни на посилання в шапці мого профілю. З цього моменту починається магія. Ти опинишся на сайті, з якого на тебе дивляться всі 7 провідних марафону. Знайшла мене? - Привіт!",- заманює запрошення. - "Якщо ти вже все для себе вирішила, відразу тисни кнопку "взяти участь". Тоді ти опинишся в тому розділі сайту, де зможеш вибрати відповідний пакет участі і зайняти місце в марафоні".

Користувачі соціальної мережі обурилися таким вчинком зірок і розкритикували навіть саму "холостячку" Ксенію Мішину:

"Вам би всім до психолога сходити і розібратися в собі, а не давати поради іншим"; " як про відносини можуть чет розповідати 30летініе холостяки?без дітей і досвіду спільного життя"; "хлопці, сходіть на марафон" секрети до серця жінки", вам явно потрібніше"; " Ксенія на рекламі гроші забиває, ці на марафоні ) проект звичайно про почуття😂";" самий маячний і дурний марафон, який зустрічала на просторах Instagram"; " блін, Саша, навіщо? Краще б цукерки з малою ліпив"; " який марафон?! Я розчарована в тих, ким була зачарована".

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