Український музикант Андрій Данилко, якого знають завдяки образу Вєрки Сердючки, світився від щастя поруч зі співачкою Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, в мережі оприлюднили архівний знімок, на якому Тіна у відвертій сукні з дуже глибоким декольте тісно притулилася до артиста. Красуня широко посміхалася і дивилася в кадр. Серйозний Данилко теж розцвів поруч з пишногрудою красунею. Видно було, що йому приємна увага співачки.

"Всім гарного настрою. Фотка дня @tina_karol @v_serduchka фото з нацвідбору 2020", - підписали знімок автори аккаунта.

У коментарях зірковій парочці залишили масу компліментів.

"Здорово, і Вам класного дня", "який тут Андрій", "Супер", "нічого собі, хороший дует би вийшов", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на людях Данилко нерідко робить компліменти і дозволяє собі пікантні випади в бік колег-жінок. Так, одного разу, під час ефіру Х-фактора, артист міцно обійняв і вщипнув Настю Каменських. При цьому, зірка не розлютилася, а лише кокетливо зазначила, що у неї є чоловік.

До речі, у самого 47-річного Данилка немає сім'ї. Йому приписували роман з актрисою, яка грає його маму, але чутки виявилися неправдивими.

Нагадаємо, що Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком: "куди Сердючка дивиться?".

Як повідомляла Politeka, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео: "у мене є чоловік!".

Також Politeka писала, що Андрія Данилка спіймали на розгляданні видатних форм Полякової: "Оленька, ви просто...".