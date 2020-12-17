У Пенсійному фонді відзвітували про виділення коштів на виплату пенсій українцям у грудні

Як повідомила прес-служба ПФУ на своїй сторінці в Фейсбук, 17 грудня на ці цілі було виділено 2,5 мільярда гривень. Всього забезпечено фінансування пенсійних виплат у грудні на суму 27,7 мільярда.

Повідомлялося, що напередодні, 16 грудня, на виплату пенсій було спрямовано 1,6 мільярда гривень.

У ПФУ зазначили, що виплата пенсій проводиться згідно із затвердженим графіком, і пенсіонери отримають виплати у визначену для них дату.

Відзначимо, що раніше стало відомо, що Рада хотіла ввести накопичувальні пенсії вже в 2021 році. Якби законопроект був схвалений, то працюючих українців до 50 років змусили щомісяця б віддавати по 4% із зарплати на спецрахунок.

Ці гроші накопичувалися і їх можна б було зняти по досягненню 60-річного віку.

Втім, експерти відзначали, що при зарплаті в 10 тисяч гривень розмір другої виплати склав би не більше 400 гривень.

У свою чергу, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила, що цього року нардепи вже не встигнуть прийняти законопроект про введення накопичувальних пенсій. Більш того, другий рівень пенсійної системи не буде введений і в 2021 році.

Міністр припустила, що нова система може почати діяти не раніше 2022 року.

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