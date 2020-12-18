Зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина готує шанувальників до грандіозного фіналу проекту

Відповідна публікація з'явилася в особистому мікроблозі Instagram.

За її словами, фанати вже зовсім скоро дізнаються, кого вона вирішила вибрати у фіналі шоу.

"Звичайно закінчиться тільки телевізійна її частина, життя триває і для мене це лише початок. Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце або розум, досвід минулого або сміливість і надії на майбутнє, страхи або довіру - вирішувати тільки мені", - продовжила Ксенія Мішина.

Телезірка зізналася, що не боїться зробити остаточний вибір і її не лякає невідомість.

"Головний висновок який мені подарувала доля на цьому проекті: не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим, того хто може компенсувати відсутню. Потрібно бути наповненою і самодостатньою і тоді ти зможеш повною мірою насолодитися партнером побачивши в ньому те, що не може розгледіти ніхто інший", - підсумувала "Холостячка" у своєму Особистому Instagram.

Відверту публікацію Ксенія Мішина вирішила доповнити знімком, на якому вона грайливо позує в білій сукні, схожій на вінчальну.

Шанувальники в коментарях вирішили повгадувати, хто стане фаворитом Мішиної.

"Дуже чекаю", "судячи з тексту вже знаю, хто буде переможцем", "зрозуміло, хто переможе", "дуже чекаю і мені здається що виграє Саша", " я дуже-дуже чекаю і так хочу, щоб ви вибрали Сашу. Ви неймовірна пара"," буду дуже рада, якщо ваш вибір буде зроблений серцем", " дуже сподіваємося і віримо, що ви разом і щасливі з тим, кого вибрали на проекті, не важливо, хто це буде: Саша або Льоша. Головне, ваше щастя і любов", "яка ж розкішна жінка", "написали вони під знімками.

Нагадаємо, фаворитами Ксенії, які дійшли до фіналу, стали сценарист з "Квартал 95" і ведучий заходів Олександр Еллерт, а також бізнесмен Олексій Тригубенко.

У соціальних мережах також був опублікований анонс останнього ефіру. Мішина вбереться в білу сукню, що складається з ультракороткого топа і розкішної спідниці з довгим шлейфом. Зі сльозами на очах дівчина вислухає зізнання в коханні від обох фіналістів, але тільки одному віддасть своє серце.

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