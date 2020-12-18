Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, коли українські медики отримають гідні зарплати
Як передає Politeka.net, поки у Кабінету Міністрів немає можливості платити лікарям з державного бюджету на рівні сусідньої Польщі. Глава парламенту пояснив причини в ток-шоу "Право на владу".
Зараз середня зарплата медиків становить близько дев'яти тисяч гривень, а багато лікарів в регіонах отримують по шість-сім тисяч. При цьому в Польщі визнали українські дипломи і готові платити фахівцям до 300 тисяч гривень.
"На жаль, ми не можемо сьогодні поставити зарплати від 80 до 300 тисяч гривень. Прийняти це на законодавчому рівні? Я вам гарантую: проголосує вся Рада. Навіть ті, хто не ходять — всі прийдуть, всі проголосують", - заявив Дмитро Разумков в прямому ефірі. - "Але грошей під це в Кабінеті Міністрів України і в бюджеті, на жаль, поки немає".
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Представник парламенту додав, що Україні необхідно залучати нові ресурси на виплату зарплат бюджетникам, і в уряді вже працюють над цим. Дмитро Разумков припустив, що Верховна Рада теж займеться цим питанням, хоча поки забезпечити високі зарплати медпрацівникам просто немає можливості.
"Порівняти наші можливості сьогодні як держави з можливостями навіть Польщі досить важко", - зазначив парламентарій.
Раніше МОЗ рекомендувало встановити лікарям зарплати в розмірі 23 тисяч гривень, медсестрам - до 17 тисяч, а молодшому медперсоналу - до 12 тисяч, однак у підсумковій редакції бюджету відомству виділили майже в два рази менше грошей. У підсумку медики і лікарі ще довго не отримають довгоочікуваних надбавок, крім того друге підвищення мінімальної зарплати в 2021 році перенесли з липня на грудень.
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