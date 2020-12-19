Погода в Україні 19 грудня частково поверне дощі з мокрим снігом, проте заморозків чекати явно не варто
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Українцям із західної частини країни варто очікувати денних 3-6 градусів зі знаком»плюс". Після заходу сонця ситуація зміниться: на вулиці буде від -1 до +2 за Цельсієм. Дощів не буде, хоча повітря і затягнуть Хмари.
Трохи інша ситуація буде на півночі, де частину областей накриють дощі з мокрим снігом. На вулиці синоптики прогнозують близько -1 + 3 за Цельсієм. Ближче до вечора показник буде в районі -1 + 2 градусів.
Схожа картина буде і в центральних областях, де повітря вдень прогріється до 3 градусів зі знаком «плюс». Лише в Полтавській області буде близько -1 морозу. Увечері очікується від -1 до + 2 за Цельсієм. Очікується сильна хмарність, а в Полтавській області – дощ з мокрим снігом.
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На півдні сьогодні явно без опадів, а повітря «побалує» комфортними 1-5 градусами тепла. Вночі заморозків також не буде: стовпчик термометра покаже від 0 до +4 за Цельсієм. Дощів чекати не варто, хоча буде підвищена хмарність.
Східну Україну сьогодні "заллє": дощ з мокрим снігом буде практично всюди. На вулиці буде від -2 до + 1 градуса. Увечері на вулиці буде від 0 до -3 морозу.
Жителів столиці та приміських населених пунктів сьогодні погода «випробує» 0-2 градусами тепла. Ближче до вечора очікується різке похолодання: стовпчик термометра зупиниться в межах -2+1 за Цельсієм.
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