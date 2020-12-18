Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон приховує нижню білизну під нарядом, вдаючись до кількох хитрощів

Про це розповіла викладач і експерт з етикету Мікі Мейєр, передає The Sun.

"Один з них — бюстгальтер, який фактично вшивається у виріб. Другий варіант-це коригуюча білизна без бретелей, яка являє собою цілісний виріб", - зазначила вона.

Крім того, Мейер розповіла, що Кейт Міддлтон, як і Меган Маркл і Єлизавета II, періодично використовують обважнювачі для Подолів своїх сукнею. Це сприяє тому, що спідниці не піднімаються на вітрі.

До цього ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вийшли у світ зі своїми трьома дітьми, які дуже підросли

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми відвідали спеціальну виставу пантоміми Pantoland в лондонському театрі The Palladium, щоб подякувати ключовим співробітникам і їх сім'ї за їх феноменальні зусилля у 2020 році.

Знімки королівської сім'ї з театру були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу.Крім того, знімки з'явилися і на фанатських сторінках королівської сім'ї.

Для виходу у світ герцогиня Кембриджська вибрала елегантне чорне плаття з білим принтом, а Вільям - класичний костюм, який поєднував з червоним джемпером.

Нагадавши, Кейт Міддлтон і принц Вільям більше не можуть спати разом

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