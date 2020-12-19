Українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і працює в Росії, засвітилася на популярному шоу

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото зі зйомок шоу "Вечірній Ургант". Співачка вибрала для походу на телебачення зелений шкіряний комбінезон, який ідеально підкреслив її фігурку. Волосся Кароліна залишила рівними.

На одному знімку Лорак позувала з ведучим шоу Іваном Ургантом, а на другому ефектно вигнулася, показавши переваги своєї фігурки. Незважаючи на те, що співачка одягла босоніжки на шпильці, вона все одно була нижче, ніж Іван.

Лорак прийшла в гості до Урганта, щоб анонсувати свій концертний тур по Росії та Німеччині, запланований на 2021 рік.

В гостях у Урганта Ані розповіла історію про те, як на звукозаписній студії в Лондоні зустріла Міка Джаггера. Більш того, Лорак поділилася відео, де Мік слухав її пісню. За словами співачки, артист навчив її тому, що завжди потрібно бути відкритим до спілкування, якою б великою зіркою ти не був.

Раніше ми писали, що Ані Лорак сфотографувалася вдома в халатику. Особливу увагу привернули до себе пишні вії красуні.

Нагадаємо, що Лорак з неприродно великими губами побешкетувала перед камерою в одному халатику:"вже й не впізнати".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в шкіряному комбінезоні вразила габаритами, навіть шпильки не врятували: "вона така дрібна?".

Також Politeka писала, що Лорак в коротенькій сукні із золота з'явилася в компанії молодого співака: "колгосп...".