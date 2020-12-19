Було б чудово

Рік Бика для жителів України має стати втіленням мрії в реальність

Як розповів астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН, цей рік стане переломним. З'являться нові тренди і можливості.

"Я завжди говорив, що економічне процвітання України триватиме двадцять років, і точкою відліку стане 2021 рік. Старт економічного зростання України, набуття незалежності від інших країн, у тому числі від Росії, буде після дня народження нашої країни, 24 серпня", - зазначає провидець.

За словами Влада Росса, 2021 рік обіцяє Україні великі можливості, інвестиції, зміцнення гривні ближче до осені. Є велика ймовірність, що прихід до влади Джо Байдена в США докорінно змінить ситуацію на Донбасі. Досить ймовірно, що буде укладення мирних домовленостей. І нарешті конфлікт між Україною і РФ завершиться.

Нагадаємо, ряд знаків Зодіаку попередили про фінансові втрати, які очікують їх до липня 2021-го.

Так, Павло Глоба попереджає багатоьох знаків Зодіаку про фінансові труднощі, негаразди на роботі, проблеми в стосунках з колегами і начальством.

Виною всьому Ліліт - чорна Місяць, яка буде знаходитися в знаку Тельця.

За словами астролога, Ліліт "зайшла" в Тельця 21 жовтня 2020 і буде там до 18 липня 2021-го. Таке відбувається раз в дев'ять років і завжди загрожує фінансовими труднощами.

Нагадаємо, українці розкрили, за які зарплати готові працювати, де чекають найбільше грошей.

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