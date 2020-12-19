Відома українська телеведуча Леся Нікітюк стала жертвою пограбування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, на "Новому каналі", де працює Леся, розповіли, що знаменитість обікрали під час під час подорожей по Чернігівській області.
Зокрема, під час зйомок шоу "Le Маршрутка" телеведуча і її водій, який був за кермом автобуса "Богдан", зупинилися біля поля, щоб відпочити від дороги. Після сну знаменитість помітила, що втратила чимало речей. Грабіжники винесли цінний багаж з транспорту.
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Никитюк повідомила, що в першу чергу у них вкрали телефони і навігатор. Також, за словами ведучої, забрали і більш габаритний багаж. Після неприємного інциденту зірка повідомила, що тепер буде страхувати свої речі.
Українська знаменитість здивувалася, навіщо грабіжникам знадобилися такі габаритні речі, і як вони їх тягли через поле.
"Грабіжники забрали турецькі килимки, югославський костюм, винесли холодильник, телевізор, мікрохвильову піч, витяжку. Не розумію, кому потрібен був сервант? Вони що, через поле його тягли? З усіх дорогих вазонів забрали рододендрон", - сказала вона.
Раніше повідомлялось, що Леся Нікітюк показала нове кумедне відео, на якому відображено, як вона в тісних лосинах і ТОПі займається на орбітреку, а подружка знімає її на телефон. Варто відзначити, що кадри зняті подружкою і вид тренування Лесі з боку помітно відрізняються.
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